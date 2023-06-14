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Форвард Львова продолжит карьеру в чемпионате Венгрии

Премьер-лига
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Бразилец станет игроком "Дебрецена"

Форвард Львова продолжит карьеру в чемпионате Венгрии

Фото: telegraf.com.ua

Новина українською

Нападающий "Львова" Жозе Витор Пернамбуко продолжит карьеру в Венгрии. Как сообщает Sport Arena, бразилец перейдет в "Дебрецен".

Пернамбуко стал игроком львовского клуба еще в 2019 году, однако сыграл за украинский коллектив 30 матчей и забил 3 гола. Он на правах аренды выступал за "Динамо" Тбилиси, "Буде-Глимт", "Шериф" и "Кызылжар".

"Львов" не сумел сохранить прописку в сезоне УПЛ 2022/23, заняв последнее место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что клуб прекратит существование.

"Дебрецен" в минувшей кампании занял третью строчку в чемпионате Венгрии и вышел в квалификационный раунд Лиги конференций. Отметим, что в составе венгерского клуба играет украинец Александр Романчук.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
Sport Arena

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