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Форвард Львова продолжит карьеру в чемпионате Венгрии
Бразилец станет игроком "Дебрецена"
Фото: telegraf.com.ua
Нападающий "Львова" Жозе Витор Пернамбуко продолжит карьеру в Венгрии. Как сообщает Sport Arena, бразилец перейдет в "Дебрецен".
Пернамбуко стал игроком львовского клуба еще в 2019 году, однако сыграл за украинский коллектив 30 матчей и забил 3 гола. Он на правах аренды выступал за "Динамо" Тбилиси, "Буде-Глимт", "Шериф" и "Кызылжар".
"Львов" не сумел сохранить прописку в сезоне УПЛ 2022/23, заняв последнее место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что клуб прекратит существование.
"Дебрецен" в минувшей кампании занял третью строчку в чемпионате Венгрии и вышел в квалификационный раунд Лиги конференций. Отметим, что в составе венгерского клуба играет украинец Александр Романчук.
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