Форвард Львова продолжит карьеру в чемпионате Венгрии

Нападающий "Львова" Жозе Витор Пернамбуко продолжит карьеру в Венгрии. Как сообщает Sport Arena, бразилец перейдет в "Дебрецен".

Пернамбуко стал игроком львовского клуба еще в 2019 году, однако сыграл за украинский коллектив 30 матчей и забил 3 гола. Он на правах аренды выступал за "Динамо" Тбилиси, "Буде-Глимт", "Шериф" и "Кызылжар".

"Львов" не сумел сохранить прописку в сезоне УПЛ 2022/23, заняв последнее место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что клуб прекратит существование.

"Дебрецен" в минувшей кампании занял третью строчку в чемпионате Венгрии и вышел в квалификационный раунд Лиги конференций. Отметим, что в составе венгерского клуба играет украинец Александр Романчук.