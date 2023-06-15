Братья-близнецы и защитник. Верес продолжит контракт с тремя игроками

Полузащитники Станислав Шарай и Владислав Шарай, а также защитник Василий Курко продолжат выступления за "Верес". Стороны договорились о продлении сотрудничества.

Об этом сообщил президент клуба Иван Надеин во время заседания наблюдательного совета "Вереса". При этом, на какой срок были подписаны новые соглашения, не уточняется. Клуб также проведет переговоры с остальными игроками.

Братья Шараи перебрались в "Верес" в июле прошлого года. На счету Станислава 1 гол и 1 ассист в 26 матчах. Владислав принял участие в 30 поединках, в которых отметился 3 забитыми мячами и отдал 3 голевые передачи.

Курко защищает цвета ровенчан с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 28-летний игрок отыграл 27 матчей, результативными действиями не отличался.

Отметим, накануне официально стало известно, что новым главным тренером "Вереса" назначен Сергей Лавриненко.