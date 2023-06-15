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Андриевский опроверг слухи об интересе Полесья

Премьер-лига
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Пока что хавбек - игрок Динамо

Андриевский опроверг слухи об интересе Полесья

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Андриевский опроверг слухи о своем возможном переходе в житомирское "Полесье".

– О твоем будущем сейчас ходит много слухов: в частности, говорят об интересе "Полесья". Насколько это близко к правде?

– На данный момент я никаких переговоров не веду.

– То есть, свое будущее сейчас связываешь с "Динамо"?

– Сегодня – так, у меня действующий контракт с "Динамо".

– Какие планы на отпуск с учетом того, что из страны выезжать нельзя?

– Сейчас я занимаюсь со стоматологом, нужно решить кое-какие мелочи. А потом поеду куда-то в западные регионы Украины. 26 числа предварительно мы выходим из отпуска. Времени не очень много, но я думал, что будет и меньше. Хорошо, что вообще есть такая возможность сейчас.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Полесье (Житомир)
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Источник:
Fanday

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