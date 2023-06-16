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Вирт: Мы пришли, когда у Вереса было 10 мячей, а оставляем команду, которая крепко стоит в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист подвел итоги работы в клубе из Ровно

Вирт: Мы пришли, когда у Вереса было 10 мячей, а оставляем команду, которая крепко стоит в УПЛ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги своей работы в клубе из Ровно. Напомним, на тренерском мостике его заменит экс-наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко.

"Рад, что принес много радости болельщикам. Думаю, что они запомнят меня, команду, что мы сделали для Ровно. Мы пришли, когда было 10 мячей, а покидаем команду, которая крепко стоит в УПЛ.

Мы не заслуживали этого 13-го места, которое у нас было. У нас, наверное, такие аномалии с командой проходили, очень много всего. Это и незабитые пенальти, и потерянные очки на последних минутах.

Мы однозначно заслуживали гораздо более высокого. Сегодня я говорю "Вересу" до свидания, а не прощай. Не знаю, что будет завтра, не будем загадывать. Все возможно", – сказал Вирт.

Напомним, Вирт тренировал "Верес" с 2019 по 2023 год. Под его руководством ровенчане выиграли Первую лигу и провели два сезона в УПЛ.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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