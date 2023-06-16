Вирт: Мы пришли, когда у Вереса было 10 мячей, а оставляем команду, которая крепко стоит в УПЛ

Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги своей работы в клубе из Ровно. Напомним, на тренерском мостике его заменит экс-наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко.

"Рад, что принес много радости болельщикам. Думаю, что они запомнят меня, команду, что мы сделали для Ровно. Мы пришли, когда было 10 мячей, а покидаем команду, которая крепко стоит в УПЛ.

Мы не заслуживали этого 13-го места, которое у нас было. У нас, наверное, такие аномалии с командой проходили, очень много всего. Это и незабитые пенальти, и потерянные очки на последних минутах.

Мы однозначно заслуживали гораздо более высокого. Сегодня я говорю "Вересу" до свидания, а не прощай. Не знаю, что будет завтра, не будем загадывать. Все возможно", – сказал Вирт.