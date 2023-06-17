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Грозный: Динамо и Шахтер идут разными путями развития, потому и результаты разные

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер сравнил два украинских гранда

Грозный: Динамо и Шахтер идут разными путями развития, потому и результаты разные

Новина українською

Украинский тренер Вячеслав Грозный сравнил пути развития "Динамо" и "Шахтера" и выступления в прошлом сезоне УПЛ.

"Динамо" и "Шахтер" идут разными путями развития, поэтому и результаты другие. Киевляне после удачного первого сезона Мирчи Луческу, когда забрали все внутренние титулы, распродали всех ключевых игроков, легионеры разбежались сами, вот и получили результат в виде четвертого места в прошлом сезоне. "Динамо" не могло прыгнуть выше головы с таким составом. Не может молодежь сразу давать результат.

"Шахтер" скупил за границей всех, кого мог из опытных украинцев: вернул Ярослава Ракицкого, из "Андерлехта" взяли в аренду Богдана Михайличенко - это в защиту, Марьяна Шведа из "Мехелена" приобрели в полузащиту, Александра Зубкова вернули из "Ференцвароша" в приступ. Может ли после этого появляться вопрос в логичности чемпионства именно "Шахтера"? – говорит тренер.

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В статье: Вячеслав Грозный Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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