Грозный: Динамо и Шахтер идут разными путями развития, потому и результаты разные

Украинский тренер Вячеслав Грозный сравнил пути развития "Динамо" и "Шахтера" и выступления в прошлом сезоне УПЛ.

"Динамо" и "Шахтер" идут разными путями развития, поэтому и результаты другие. Киевляне после удачного первого сезона Мирчи Луческу, когда забрали все внутренние титулы, распродали всех ключевых игроков, легионеры разбежались сами, вот и получили результат в виде четвертого места в прошлом сезоне. "Динамо" не могло прыгнуть выше головы с таким составом. Не может молодежь сразу давать результат.

"Шахтер" скупил за границей всех, кого мог из опытных украинцев: вернул Ярослава Ракицкого, из "Андерлехта" взяли в аренду Богдана Михайличенко - это в защиту, Марьяна Шведа из "Мехелена" приобрели в полузащиту, Александра Зубкова вернули из "Ференцвароша" в приступ. Может ли после этого появляться вопрос в логичности чемпионства именно "Шахтера"? – говорит тренер.