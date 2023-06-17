Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грозный: Динамо и Шахтер идут разными путями развития, потому и результаты разные
Тренер сравнил два украинских гранда
Украинский тренер Вячеслав Грозный сравнил пути развития "Динамо" и "Шахтера" и выступления в прошлом сезоне УПЛ.
"Динамо" и "Шахтер" идут разными путями развития, поэтому и результаты другие. Киевляне после удачного первого сезона Мирчи Луческу, когда забрали все внутренние титулы, распродали всех ключевых игроков, легионеры разбежались сами, вот и получили результат в виде четвертого места в прошлом сезоне. "Динамо" не могло прыгнуть выше головы с таким составом. Не может молодежь сразу давать результат.
"Шахтер" скупил за границей всех, кого мог из опытных украинцев: вернул Ярослава Ракицкого, из "Андерлехта" взяли в аренду Богдана Михайличенко - это в защиту, Марьяна Шведа из "Мехелена" приобрели в полузащиту, Александра Зубкова вернули из "Ференцвароша" в приступ. Может ли после этого появляться вопрос в логичности чемпионства именно "Шахтера"? – говорит тренер.
Популярное сейчас
- УАФ процитировала Павелко после победы сборной Украины над Северной Македонией. ФОТО
- Минус еще один вертолет и 670 человек. Генштаб обновил потери россиян на войне
- Волевая победа Украины, реванш Петракова, Павелко под стражей. Главные новости за 16 июня
- Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО