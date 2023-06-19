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Если ван Леувен уйдет из Зари, то тренером луганчан станет Бабич - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Переговоры продолжаются

Если ван Леувен уйдет из Зари, то тренером луганчан станет Бабич - СМИ

Новина українською

Наставник "Зари" Патрик ван Леувен вероятнее всего возглавит "Шахтер". Если нидерландский специалист уйдет в донецкий клуб, высокие шансы, что новым главным тренером луганчан может стать Александр Бабич.

Об этом пишет журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно информации источника, переговоры продолжаются.

Бабич известен по работе с "Черноморцем", "Мариуполем" и "Кривбассом". Ранее сообщалось, что Игорь Йовичевич покинул должность главного тренера "Шахтера". Он привел команду к чемпионству в УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Александр Бабич Патрик ван Леувен
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Источник:
Zorya Londonsk

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