Если ван Леувен уйдет из Зари, то тренером луганчан станет Бабич - СМИ

Наставник "Зари" Патрик ван Леувен вероятнее всего возглавит "Шахтер". Если нидерландский специалист уйдет в донецкий клуб, высокие шансы, что новым главным тренером луганчан может стать Александр Бабич.

Об этом пишет журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно информации источника, переговоры продолжаются.

Бабич известен по работе с "Черноморцем", "Мариуполем" и "Кривбассом". Ранее сообщалось, что Игорь Йовичевич покинул должность главного тренера "Шахтера". Он привел команду к чемпионству в УПЛ.