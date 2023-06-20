Динамо объявило о возвращении из аренд двух полузащитников

Полузащитники "Динамо" Владимир Бражко и Сергей Булеца, которые в сезоне 2022/23 выступали за "Зарю" на правах аренды, будут готовиться к новому сезону в составе "бело-синих".

Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

24-летний Булеца в прошлом сезоне провел за луганчан 28 матчей в УПЛ (все 28 в стартовом составе), забив 7 мячей. Также он провел два полных поединка за луганский клуб в квалификации к Лиге конференций.

21-летний Бражко за прошлый сезон отыграл 29 матчей в УПЛ (23 в старте), забил 7 голов. В обоих еврокубковых матчах "Зари" оставался в запасе.

Напомним, "Заря" по итогам кампании-2022/23 заняла 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" финишировало на 4-й строчке.