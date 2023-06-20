  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо объявило о возвращении из аренд двух полузащитников
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо объявило о возвращении из аренд двух полузащитников

Премьер-лига
(1 голосов)

Минувший сезон они провели в "Заре"

Динамо объявило о возвращении из аренд двух полузащитников

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитники "Динамо" Владимир Бражко и Сергей Булеца, которые в сезоне 2022/23 выступали за "Зарю" на правах аренды, будут готовиться к новому сезону в составе "бело-синих".

Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

24-летний Булеца в прошлом сезоне провел за луганчан 28 матчей в УПЛ (все 28 в стартовом составе), забив 7 мячей. Также он провел два полных поединка за луганский клуб в квалификации к Лиге конференций.

21-летний Бражко за прошлый сезон отыграл 29 матчей в УПЛ (23 в старте), забил 7 голов. В обоих еврокубковых матчах "Зари" оставался в запасе.

Напомним, "Заря" по итогам кампании-2022/23 заняла 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" финишировало на 4-й строчке.

Читайте такжеДинамо предлагает Караваеву контракт по схеме 1+1 с понижением зарплаты
По теме
yellow-arrow
УПЛ определила лучшего игрока и тренера по итогам мая-июня
yellow-arrow
Экс-защитник Днепра-1 уже нашел себе новый клуб
yellow-arrow
Официально. Четыре игрока продлили соглашения с Вересом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Сергей Булеца Владимир Бражко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dozenko (NewYork)
20.06.2023 в 14:49
пограли рік, можна і лавку погріти! А то диви шо вигадали - вишче ДИНАМО піднялися !
Ответить
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
20.06.2023 в 15:33
Хай своїх виховують, тоді віддавати не треба буде.
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
20.06.2023 в 15:34
Хіба Бражко настільки дно, що не зможе виграти конкуренцію в Сидорчука?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде