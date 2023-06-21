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Колос сообщил о кадровых изменениях в составе команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто-то покинул клуб, а кто-то завершил карьеру

Колос сообщил о кадровых изменениях в составе команды

scdnipro1

Новина українською

Футболисты "Колоса" вышли из отпуска и собрались на базе в Ковалевке, где проведут подготовку к сезону 2023/2024. В этот период у команды запланировано несколько контрольных матчей с представителями Первой лиги и УПЛ.

Главный тренер ковалевцев Ярослав Вишняк сообщил, что клуб покинули все арендованные у "Динамо" игроки: Кирилл Попов, Никита Кравченко, Евгений Исаенко и Евгений Смирный.

Кроме этих игроков "Колос" покинули Сергей Чоботенко и Алексей Зозуля, у которых закончились контракты.

Евгений Новак и Владимир Лысенко завершили карьеры игроков и перешли на работу в клубе. Новак будет помогать Ярославу Вишняку, а Лысенко будет работать в структуре скаутинга клуба.

Отмечается, что "Колос" также ведет активную работу на трансферном рынке. О новичках команды будет известно уже в начале июля.

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В статье: Владимир Лысенко Евгений Новак Алексей Зозуля Колос (Ковалевка) Никита Кравченко Евгений Смирный Кирилл Попов Евгений Исаенко
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Источник:
koloskovalivka.com

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