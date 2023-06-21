Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос сообщил о кадровых изменениях в составе команды
Кто-то покинул клуб, а кто-то завершил карьеру
scdnipro1
Футболисты "Колоса" вышли из отпуска и собрались на базе в Ковалевке, где проведут подготовку к сезону 2023/2024. В этот период у команды запланировано несколько контрольных матчей с представителями Первой лиги и УПЛ.
Главный тренер ковалевцев Ярослав Вишняк сообщил, что клуб покинули все арендованные у "Динамо" игроки: Кирилл Попов, Никита Кравченко, Евгений Исаенко и Евгений Смирный.
Кроме этих игроков "Колос" покинули Сергей Чоботенко и Алексей Зозуля, у которых закончились контракты.
Евгений Новак и Владимир Лысенко завершили карьеры игроков и перешли на работу в клубе. Новак будет помогать Ярославу Вишняку, а Лысенко будет работать в структуре скаутинга клуба.
Отмечается, что "Колос" также ведет активную работу на трансферном рынке. О новичках команды будет известно уже в начале июля.
Популярное сейчас
- Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
- Сегодня Днепр-1 и Ворскла узнают своих первых соперников в еврокубках 2023/24
- Молдова победила Польшу, разногласия в Шахтере, победный гол Роналду. Главные новости за 20 июня
- "Чувствую, что это опасно", - директор академии Шахтера покинет клуб, потому что не хочет возвращаться в Украину
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО