Днепр-1 продлил контракт со своим рекордсменом

"Днепр-1" объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Игорем Когутом.

Новое соглашение рассчитано на 1 год.

Когут является рекордсменом днепровского клуба по количеству проведенных матчей - 165 (139 в УПЛ, 17 в Кубке Украины и 9 в еврокубках), в которых он забил 40 голов и отдал 21 результативный пас.

Предыдущее соглашение истекало 30 июня. В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 37 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 3 мяча и выполнил 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.