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Днепр-1 продлил контракт со своим рекордсменом
Игорь Когут остается в команде еще на один сезон
Фото: scdnipro1.com
"Днепр-1" объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Игорем Когутом.
Новое соглашение рассчитано на 1 год.
Когут является рекордсменом днепровского клуба по количеству проведенных матчей - 165 (139 в УПЛ, 17 в Кубке Украины и 9 в еврокубках), в которых он забил 40 голов и отдал 21 результативный пас.
Предыдущее соглашение истекало 30 июня. В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 37 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 3 мяча и выполнил 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
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