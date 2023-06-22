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Александрия интересуется защитником Ингульца

Премьер-лига
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Петровский клуб намерен сохранить игрока

Александрия интересуется защитником Ингульца

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Защитник "Ингульца" Артем Смоляков может сменить клубную прописку.

За ситуацией вокруг хавбека следит "Александрия", сообщает Sport Arena. Помимо команды Руслана Ротаня, игроком интересуется еще один сильный клуб Первой лиги, название которого не уточняется.

При этом отмечается, что "Ингулец" желает сохранить 20-летнего футболиста, чей контракт рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Смоляков провел 30 матчей за "Ингулец". На счету защитника — два гола и две результативные передачи.

"Александрия" заняла 6-е место в УПЛ. "Ингулец" уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport Arena

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