Заря хочет вернуть Леднева

" Заря " рассматривает вариант подписания полузащитника "Динамо" Богдана Леднева, сообщает Sport Arena.

Пока неизвестно, намерен ли луганский клуб арендовать игрока, или это будет полноценный трансфер.

Леднев выступал за "Зорю" на правах аренды с "Динамо" в период 2018-20 годов. На счету полузащитника 16 голов в 61 матче за луганскую команду.

В январе хавбек вернулся в "Динамо" после аренды в венгерском "Фехерваре". Во второй части сезона вингер не провел ни одного матча за первую команду киевлян, при этом пропустил три месяца из-за перелома голени.