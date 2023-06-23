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Заря хочет вернуть Леднева
Но пока что непонятно, на какой основе
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Пока неизвестно, намерен ли луганский клуб арендовать игрока, или это будет полноценный трансфер.
Леднев выступал за "Зорю" на правах аренды с "Динамо" в период 2018-20 годов. На счету полузащитника 16 голов в 61 матче за луганскую команду.
В январе хавбек вернулся в "Динамо" после аренды в венгерском "Фехерваре". Во второй части сезона вингер не провел ни одного матча за первую команду киевлян, при этом пропустил три месяца из-за перелома голени.
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