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Заря хочет вернуть Леднева

Премьер-лига
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Но пока что непонятно, на какой основе

Заря хочет вернуть Леднева

Новина українською

"Заря" рассматривает вариант подписания полузащитника "Динамо" Богдана Леднева, сообщает Sport Arena.

Пока неизвестно, намерен ли луганский клуб арендовать игрока, или это будет полноценный трансфер.

Леднев выступал за "Зорю" на правах аренды с "Динамо" в период 2018-20 годов. На счету полузащитника 16 голов в 61 матче за луганскую команду.

В январе хавбек вернулся в "Динамо" после аренды в венгерском "Фехерваре". Во второй части сезона вингер не провел ни одного матча за первую команду киевлян, при этом пропустил три месяца из-за перелома голени.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
Sport Arena

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