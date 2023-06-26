Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-защитник Динамо сменил клуб в Азербайджане
Футболист подписал контракт на два года
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинский защитник Зураб Очигава сменил клуб в Азербайджане. 28-летний футболист стал игроком "Габалы", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт был подписан сроком на два года.
Предыдущим клубом Очивагы был "Сабах", за который он играл с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 5 матчей за азербайджанский клуб. За свою карьеру Зураб защищал цвета "Мариуполя", киевского "Динамо" донецкого "Олимпика", "Днепра-1", "Ворсклы" и эстонской "Левадии".
Также выступал за сборные Украины U-20 и U-21.
Популярное сейчас
- Сборная Украины по волейболу в тяжелой борьбе уступает в финале Золотой Евролиги-2023
- Луческу: Я сказал Гвардиоле, что мои стены вдохновили его
- Турция - Украина: смотреть онлайн бесплатно финал мужской Золотой Евролиги по волейболу
- Черноморец пополнился футболистом донецкого Шахтера
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО