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Экс-защитник Динамо сменил клуб в Азербайджане

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист подписал контракт на два года

Экс-защитник Динамо сменил клуб в Азербайджане

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский защитник Зураб Очигава сменил клуб в Азербайджане. 28-летний футболист стал игроком "Габалы", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт был подписан сроком на два года.

Предыдущим клубом Очивагы был "Сабах", за который он играл с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 5 матчей за азербайджанский клуб. За свою карьеру Зураб защищал цвета "Мариуполя", киевского "Динамо" донецкого "Олимпика", "Днепра-1", "Ворсклы" и эстонской "Левадии".

Также выступал за сборные Украины U-20 и U-21.

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В статье: Габала (Азербайджан) Зураб Очигава
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Источник:
gabalafc.az

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