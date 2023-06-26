Экс-защитник Динамо сменил клуб в Азербайджане

Украинский защитник Зураб Очигава сменил клуб в Азербайджане. 28-летний футболист стал игроком "Габалы", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт был подписан сроком на два года.

Предыдущим клубом Очивагы был "Сабах", за который он играл с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 5 матчей за азербайджанский клуб. За свою карьеру Зураб защищал цвета "Мариуполя", киевского "Динамо" донецкого "Олимпика", "Днепра-1", "Ворсклы" и эстонской "Левадии".

Также выступал за сборные Украины U-20 и U-21.