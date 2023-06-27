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Жирона начала переговоры по Довбику. С Днепром-1 и Мидтьюлланном

Премьер-лига
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Испанцы придумали интересный вариант

Жирона начала переговоры по Довбику. С Днепром-1 и Мидтьюлланном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская "Жирона" начала работу работу над переходом форварда "Днепра-1" Артем Довбик, сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганик.

Журналист рассказал, что каталонский клуб хочет предложить "Днепру-1" 5-7 миллионов евро за нападающего и вместе с тем взять на себя обязательство компенсировать датскому "Мидтьюлланну" 50% от продажи игрока, которые датский клуб должен получить по контракту.

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"Есть вариант и, насколько я понимаю, официальная бумага от Жироны, которая предлагает "Днепру-1" небольшую сумму по Довбику, но… Испанцы предлагают такую комбинацию: они будут договариваются непосредственно с "Мидтьюлланном", за ту сумму, которую датский клуб должен получить от продажи Довбика [ речь о 50% от трансфера, – прим. ред.].

Испанцы собираются отдельно договориться с "Мидтьюлланном" об определенной компенсации за Довбика, возможно, это даже будет какими-то определенными футболистами, которых могут отдать в датский коллектив. И будто "Жирона" уже начала разговор с "Мидтьюлланом" о том, чтобы компенсировать ту часть, которая принадлежит им по трансферу Довбика.

И вместе с тем испанцы хотят вести переговоры с "Днепром-1" о том, чтобы предложить определенную сумму в районе 5-7 миллионов евро за Довбика. Таким образом, "Днепр-1", выставляя цену 15 млн евро, имеет право получить 7,5 и в принципе "Жирона" где-то в таких рамках может предложить такие деньги днепрянам и вместе с этим взять на себя решение вопросов с "Мидтьюлланном". На сегодняшний день это тот вариант, который реальн для Довбика. Примут ли его стороны, это они уже сами будут решать", - сказал Цыганык.

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В статье: Артем Довбик Мидтьюлланн (Хернинг) Жирона СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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