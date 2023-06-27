Суркис: Договорились с Бесединым, что он получит статус свободного агента

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал будущее форварда Артема Беседина.

"Артем Беседин пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с "Динамо", договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!", - сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Отметим, что Беседин вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в "Омонии". В составе кипрской команды 27-летний украинец сыграл 15 матчей, в который забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также известно, что на данный момент он проходит реабилитацию в Киеве после травмы колена.