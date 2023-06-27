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Суркис: Договорились с Бесединым, что он получит статус свободного агента

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

У президента "Динамо" был разговор с форвардом

Суркис: Договорились с Бесединым, что он получит статус свободного агента

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал будущее форварда Артема Беседина.

"Артем Беседин пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы.

Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с "Динамо", договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!", - сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Отметим, что Беседин вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в "Омонии". В составе кипрской команды 27-летний украинец сыграл 15 матчей, в который забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также известно, что на данный момент он проходит реабилитацию в Киеве после травмы колена.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Andrumas (Düsseldorf)
27.06.2023 в 14:43
У него такая результативность, будто он и играет на костылях.
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+1
0
Footballers (Умань)
27.06.2023 в 14:06
В регбі хай грає
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2023 в 13:08
Він і вільним нікому не потрібен
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
27.06.2023 в 14:04
Амбітним командам другої ліги може і згодиться ))
Ответить
0
0

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