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Суркис: Договорились с Бесединым, что он получит статус свободного агента
У президента "Динамо" был разговор с форвардом
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал будущее форварда Артема Беседина.
"Артем Беседин пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы.
Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с "Динамо", договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!", - сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.
Отметим, что Беседин вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в "Омонии". В составе кипрской команды 27-летний украинец сыграл 15 матчей, в который забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Также известно, что на данный момент он проходит реабилитацию в Киеве после травмы колена.
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