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Черноморец подписал еще одного вратаря и просматривает двух полевых игроков

Премьер-лига
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Одесситы продолжают укреплять состав

Черноморец подписал еще одного вратаря и просматривает двух полевых игроков

Фото: ФК Олександрія

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Вслед за Алексеем Шевченко одесский "Черноморец" заключил долгосрочный контракт с еще одним вратарем уровня УПЛ. Это 25-летний Олег Билык, выступавший в прошлом сезоне за "Александрию" и "Ингулец".

Кроме того, на просмотре в команде Романа Григорчука находятся два полевых футболиста: 27-летний экс-хавбек "Львова" Максим Грисьо, а также его ровесник - нападающий "Металлиста" Богдан Бойчук.

Решение по этим игрокам будет принято уже в июле.

25-летний Билык в прошлом сезоне провел 19 матчей в УПЛ.

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В статье: Черноморец (Одесса) Богдан Бойчук Максим Грисьо Олег Билык
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Источник:
ТаТоТаке

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