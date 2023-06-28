Черноморец подписал еще одного вратаря и просматривает двух полевых игроков

Вслед за Алексеем Шевченко одесский "Черноморец" заключил долгосрочный контракт с еще одним вратарем уровня УПЛ. Это 25-летний Олег Билык, выступавший в прошлом сезоне за "Александрию" и "Ингулец".

Кроме того, на просмотре в команде Романа Григорчука находятся два полевых футболиста: 27-летний экс-хавбек "Львова" Максим Грисьо, а также его ровесник - нападающий "Металлиста" Богдан Бойчук.

Решение по этим игрокам будет принято уже в июле.

25-летний Билык в прошлом сезоне провел 19 матчей в УПЛ.