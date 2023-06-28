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Черноморец подписал еще одного вратаря и просматривает двух полевых игроков
Одесситы продолжают укреплять состав
Фото: ФК Олександрія
Кроме того, на просмотре в команде Романа Григорчука находятся два полевых футболиста: 27-летний экс-хавбек "Львова" Максим Грисьо, а также его ровесник - нападающий "Металлиста" Богдан Бойчук.
Решение по этим игрокам будет принято уже в июле.
25-летний Билык в прошлом сезоне провел 19 матчей в УПЛ.
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