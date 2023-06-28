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Шовковский: Возвращение Ярмоленко? Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время
Ассистент главного тренера киевлян рассказал о начале подготовки к сезону
fcdynamo.com
Ассистент главного тренера "
— Александр, какие ваши ожидания от нового сезона? "Динамо" стремится взять реванш и выиграть чемпионат Украины?
— Наше главное ожидание — чтобы закончилась война нашей победой. Это главное ожидание всех украинцев. Что касается футбола, то сейчас важно заложить базу на сезон, чтобы выполнять поставленные задачи, а они — только самые высокие.
— Насколько трансфер Ярмоленко важен для команды и клуба?
— Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время. Но я хочу сказать, что опыт Ярмоленко, его понимание футбола, его индивидуальные и лидерские качества, безусловно, должны повлиять на игру. Его уверенность и авторитет также помогут прогрессировать и молодым футболистам. Я вижу только плюсы в его переходе.
— Когда он присоединится к команде?
— Ярмоленко, как и все остальные футболисты, которые выступали за национальные сборные, присоединится к команде уже третьего июля. Ребята, которые выступают за молодежную сборную, присоединятся к нам уже после выступления на Евро-2023 и небольшого перерыва.
— Диалло сегодня на тренировке работал отдельно. В каком он состоянии?
— Он сложно добирался в Украину, приехав лишь вчера вечером. Сегодня Диалло присоединился к команде, а позже пройдет медобследование с командой U-19. Думаю, он с ними проведет и первую тренировку.
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