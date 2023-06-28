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Шовковский: Возвращение Ярмоленко? Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время

Премьер-лига
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Ассистент главного тренера киевлян рассказал о начале подготовки к сезону

Шовковский: Возвращение Ярмоленко? Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время

fcdynamo.com

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Александр Шовковский рассказав о начале подготовки команды к новому сезону.

— Александр, какие ваши ожидания от нового сезона? "Динамо" стремится взять реванш и выиграть чемпионат Украины?

— Наше главное ожидание — чтобы закончилась война нашей победой. Это главное ожидание всех украинцев. Что касается футбола, то сейчас важно заложить базу на сезон, чтобы выполнять поставленные задачи, а они — только самые высокие.

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— Насколько трансфер Ярмоленко важен для команды и клуба?

— Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время. Но я хочу сказать, что опыт Ярмоленко, его понимание футбола, его индивидуальные и лидерские качества, безусловно, должны повлиять на игру. Его уверенность и авторитет также помогут прогрессировать и молодым футболистам. Я вижу только плюсы в его переходе.

— Когда он присоединится к команде?

— Ярмоленко, как и все остальные футболисты, которые выступали за национальные сборные, присоединится к команде уже третьего июля. Ребята, которые выступают за молодежную сборную, присоединятся к нам уже после выступления на Евро-2023 и небольшого перерыва.

— Диалло сегодня на тренировке работал отдельно. В каком он состоянии?

— Он сложно добирался в Украину, приехав лишь вчера вечером. Сегодня Диалло присоединился к команде, а позже пройдет медобследование с командой U-19. Думаю, он с ними проведет и первую тренировку.

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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