В Днепр-1 может вернуться бразильский легионер

"Днепр-1" близок к тому, чтобы вернуть бразильского вингера Билла. Об этом пишет издание FCDNIPRO.COM.

24-летний футболист покинул днепровскую команду после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала он на правах аренды играл в Латвии и Бразилии. Затем он перешел в статусе свободного в клуб "Сампайо Корреа" из бразильской Серии В.

Сейчас, вероятно, он получит шанс доказать свою состоятельность в украинской команде.

В его активе 7 матчей, без результативных действий. Контракт Билла с клубом действует до конца 2023 года. Рыночная стоимость вингера оценивается в 250 тысяч евро.

К слову, в общей сложности Билл отыграл 18 поединков за "Днепр-1", забил 1 гол и отдал 2 ассиста.