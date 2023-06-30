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В Днепр-1 может вернуться бразильский легионер

Премьер-лига
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Усиление накануне еврокубков

В Днепр-1 может вернуться бразильский легионер

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" близок к тому, чтобы вернуть бразильского вингера Билла. Об этом пишет издание FCDNIPRO.COM.

24-летний футболист покинул днепровскую команду после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала он на правах аренды играл в Латвии и Бразилии. Затем он перешел в статусе свободного в клуб "Сампайо Корреа" из бразильской Серии В.

Сейчас, вероятно, он получит шанс доказать свою состоятельность в украинской команде.

В его активе 7 матчей, без результативных действий. Контракт Билла с клубом действует до конца 2023 года. Рыночная стоимость вингера оценивается в 250 тысяч евро.

К слову, в общей сложности Билл отыграл 18 поединков за "Днепр-1", забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: СК Днепр-1 Билл
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Источник:
FCDNIPRO.COM

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