Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия попрощалась еще с тремя футболистами
У них завершились арендные соглашения
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" объявила об уходе троих футболистов. Арендные соглашения завершились у защитника Валерия Бондаренко и полузащитников Викентия Волошина и Богдана Билошевского.
Контракт Бондаренко принадлежит "Шахтеру", Волошина и Билошевского - "Динамо".
В сезоне-2022/23 Белошевский провел за александрийцев 3 матча. Волошин в составе "горожан" сыграл 18 поединков и оформил 4 ассиста. На счету Бондаренко 15 встреч, без результативных действий.
Напомним, ранее официально стало известно, что "Александрию" покинул Андрей Цуриков.
Популярное сейчас
- Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023
- Ликвидировано еще более 500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Легионер Шахтера попрощался с клубом
- Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО