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Александрия попрощалась еще с тремя футболистами

Премьер-лига
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У них завершились арендные соглашения

Александрия попрощалась еще с тремя футболистами

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" объявила об уходе троих футболистов. Арендные соглашения завершились у защитника Валерия Бондаренко и полузащитников Викентия Волошина и Богдана Билошевского.

Контракт Бондаренко принадлежит "Шахтеру", Волошина и Билошевского - "Динамо".

В сезоне-2022/23 Белошевский провел за александрийцев 3 матча. Волошин в составе "горожан" сыграл 18 поединков и оформил 4 ассиста. На счету Бондаренко 15 встреч, без результативных действий.

Напомним, ранее официально стало известно, что "Александрию" покинул Андрей Цуриков.

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В статье: ФК Александрия Валерий Бондаренко Викентий Волошин Богдан Билошевский
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Источник:
ФК Олександрія

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