Дячук: Будем стараться вернуть чемпионство и Кубок Украины в Киев

Центральный защитник "Динамо" Максим Дячук поделился впечатлениями от подписания нового пятилетнего контракта с киевским клубом.

- Я очень рад подписать контракт с таким большим клубом, буду от себя делать все возможное и прилагать максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за проявленное ко мне доверие. Обещаю выкладываться на все 100% в играх и тренировках.

– Какие личные и командные цели ставите перед собой на предстоящий сбор и новый сезон?

– Для команды – это всегда самые высокие результаты, и мы будем стараться вернуть золотые медали чемпионата и Кубок Украины в Киев. Для этого будем выжимать из себя максимум. А что касается личных целей – хочу прогрессировать, по сравнению с прошлым сезоном, потому что знаю, что допускал ошибки, как большие, так и мелкие. Буду работать над тем, чтобы их исправить и сделать правильные выводы.

- После возвращения из аренды в "Александрии" зимой вы сразу стали игроком основного состава, чувствуете ли вы доверие тренерского штаба?

- Да, я действительно, чувствую доверие, и благодарен тренерам за это. Наставники очень многое мне дают в футбольном плане, я прислушиваюсь к их советам. Почти после каждой игры мы проводим беседы, есть теоретические занятия и т.д. Кроме того, тренеры подходят и многое подсказывают лично – и указывают на ошибки, и подчеркивают хорошие моменты.

– Позиция центрального защитника очень ответственна, а ошибки заметны. Сборы – это лучший период, чтобы повысить свой уровень игры и научиться чему-то новому?

- Сборы именно для этого и нужно – чтобы мы тренировались, готовились и отрабатывали свои навыки, улучшали способности и воплощали это в официальных матчах. Во время предстоящего собрания, как я уже говорил, буду работать над исправлением ошибок, которые допускался в прошлом сезоне, и недопущением его в будущем.

- Уже известно несколько соперников в Австрии, это хорошо, когда планируется много контрольных поединков?

- Матчи – конечно, это не тренировка, в спаррингах больше ответственности, ведь на поле переносится то, что наигрывается и нарабатывается на тренировках. Это очень важно. Мы не разделяем матчи по статусу – товарищеский, тренировочный или еще какой-нибудь. Каждый поединок – это очень ответственно.