Закон про телеправа. НАПК составил протокол о конфликте интересов в отношении Григория Суркиса

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протокол о конфликте интересов в отношении народного депутата Григория Суркиса.

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"Сотрудники НАПК встретили господина Суркиса у здания Верховной Рады Украины и предложили ознакомиться с протоколом по действиям в условиях реального конфликта интересов при рассмотрении законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований" от 31.08.2022 №7719.

Учитывая его отказ от подписания протокола, сделана соответствующая запись. В дальнейшем НАПК отправит протокол в суд для рассмотрения по существу.

Нардеп принял участие в рассмотрении законопроекта, изменившего правила трансляции спортивных матчей "Премьер-лиги" для того, чтобы ФК "Динамо", президентом которого является его брат, имел возможность держать под контролем права на телетрансляции, которые клуб осуществляет в сотрудничестве с компаниями, входящие в медиа группы 1+1", - говорится в сообщении НАЗК.

После внесения изменений в Закон "О физической культуре и спорте" разграничены два понятия – "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование". Это определяет спортивный клуб организатором спортивного мероприятия.