Источник: Экс-игрок Шахтера возглавил луганскую Зарю

Сербский специалист Ненад Лалатович уже прибыл в лагерь луганской "Зари" в польском городе Люблин. Сегодня, 3 июля, он проведет для команды первую тренировку – об этом пишет украинский инсайдер Игорь Бурбас.

Об официальном назначении сербского тренера до сих пор не сообщалось, как и о прекращении сотрудничества с наставником луганчан Патриком ван Леувеном.

Лалатович играл за "Црвену Звезду" и другие сербские клубы. Во время зимнего перерыва в сезоне-2002/03 он перешел в "Шахтер", контракт был подписан на три с половиной года. Его арендовал "Вольфсбург", где он провел сезон-2003/04, но так и не сыграл ни одного матча. Во время зимнего межсезонья-2005/06 он покинул "горняков" и вернулся в Сербию.

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После завершения карьеры игрока начал тренировать. В его послужном списке – множество сербских клубов, таких как "Срем", "Пролетер", "Вождовац", "Напредак", "Црвена Звезда" и другие. Последнее место работа Лалатовича указано как "Младост" (Нови-Сад).