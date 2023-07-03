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Источник: Экс-игрок Шахтера возглавил луганскую Зарю

Премьер-лига
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Пишут, что он уже присоединился к команде на сборах в Польше

Источник: Экс-игрок Шахтера возглавил луганскую Зарю

УНИАН

Новина українською

Сербский специалист Ненад Лалатович уже прибыл в лагерь луганской "Зари" в польском городе Люблин. Сегодня, 3 июля, он проведет для команды первую тренировку – об этом пишет украинский инсайдер Игорь Бурбас.

Об официальном назначении сербского тренера до сих пор не сообщалось, как и о прекращении сотрудничества с наставником луганчан Патриком ван Леувеном.

Лалатович играл за "Црвену Звезду" и другие сербские клубы. Во время зимнего перерыва в сезоне-2002/03 он перешел в "Шахтер", контракт был подписан на три с половиной года. Его арендовал "Вольфсбург", где он провел сезон-2003/04, но так и не сыграл ни одного матча. Во время зимнего межсезонья-2005/06 он покинул "горняков" и вернулся в Сербию.

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После завершения карьеры игрока начал тренировать. В его послужном списке – множество сербских клубов, таких как "Срем", "Пролетер", "Вождовац", "Напредак", "Црвена Звезда" и другие. Последнее место работа Лалатовича указано как "Младост" (Нови-Сад).

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Ненад Лалатович Игорь Бурбас
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Источник:
t.me/burbuzz

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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.07.2023 в 14:41
Щось на зразок сербського "бабича".
Ответить
0
0
SeventyFour (Phoenix)
03.07.2023 в 13:57
Кроты готовят +6 к следующему сезону
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.07.2023 в 15:08
Да, кто б сомневался... Кроты ж без всемирного заговора играть вообще не умеют.
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0
0

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