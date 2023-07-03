Трое игроков покинули Минай

"Минай" объявил об уходе трех игроков. Закарпатскую команду покинули защитники Олег Горин и Игорь Гончар, а также вратарь Герман Петьков.

У всех этих футболистов 30 июня закончились контракты. Они выступали с лета 2021 года.

23-летний Горин за это время сыграл в 34 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 30-летний Гончар провел в составе минайцев 46 поединков и отдал 3 ассиста. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в УПЛ На счету Пенькова 5 игр в составе закарпатской команды.

Ранее "Минай" попрощался с пятью футболистами.