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Трое игроков покинули Минай
Два защитника и вратарь
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил об уходе трех игроков. Закарпатскую команду покинули защитники Олег Горин и Игорь Гончар, а также вратарь Герман Петьков.
У всех этих футболистов 30 июня закончились контракты. Они выступали с лета 2021 года.
23-летний Горин за это время сыграл в 34 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 30-летний Гончар провел в составе минайцев 46 поединков и отдал 3 ассиста. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в УПЛ На счету Пенькова 5 игр в составе закарпатской команды.
Ранее "Минай" попрощался с пятью футболистами.
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