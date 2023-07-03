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Луческу и Ярмоленко присоединились к Динамо в Австрии
Команда прибыла на сбор
t.me/DynamoKyiv
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К команде в Австрии присоединился условный новичок Андрей Ярмоленко, который вернулся в клуб этим летом.
Фото с 33-летним футболистом опубликовала пресс-служба киевлян.
Также вместе с командой уже находится главный тренер Мирча Луческу.
Предварительно на этом сборе "Динамо" запланировало 4 спарринга - против "Янг Бойз", "Вольфсбергера", "Динамо" Бухарест и "Ариса".
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