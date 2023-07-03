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Луческу и Ярмоленко присоединились к Динамо в Австрии

Премьер-лига
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Команда прибыла на сбор

Луческу и Ярмоленко присоединились к Динамо в Австрии

t.me/DynamoKyiv

Новина українською

"Динамо" прибыло в Австрию где проведет свой первый летний учебно-тренировочный сбор.

К команде в Австрии присоединился условный новичок Андрей Ярмоленко, который вернулся в клуб этим летом.

Фото с 33-летним футболистом опубликовала пресс-служба киевлян.

Также вместе с командой уже находится главный тренер Мирча Луческу.

Предварительно на этом сборе "Динамо" запланировало 4 спарринга - против "Янг Бойз", "Вольфсбергера", "Динамо" Бухарест и "Ариса".

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В статье: Андрей Ярмоленко Мирча Луческу Динамо (Киев)
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