Источник: Заря может подписать экс-форварда Львова

Украинский нападающий Владислав Бугай может трудоустроиться в клубе УПЛ. В услугах футболиста заинтересована "Заря". Об этом сообщает Sport Arena.

Последним клубом 25-летнего форварда был "Львов", у него закончился контракт 30 июня. В сезоне-2022/23 Бугай принял участие в 29 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

"Львов" по итогам минувшего розыгрыша вылетел в Первую лигу, куда не заявился. Накануне "Заря" официально объявила имя нового главного тренера.