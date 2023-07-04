  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Заря может подписать экс-форварда Львова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Заря может подписать экс-форварда Львова

Премьер-лига
(3 голосов)

Луганский клуб ищет усиление в линию атаки

Источник: Заря может подписать экс-форварда Львова

Фото: ПФК Львів

Новина українською

Украинский нападающий Владислав Бугай может трудоустроиться в клубе УПЛ. В услугах футболиста заинтересована "Заря". Об этом сообщает Sport Arena.

Последним клубом 25-летнего форварда был "Львов", у него закончился контракт 30 июня. В сезоне-2022/23 Бугай принял участие в 29 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

"Львов" по итогам минувшего розыгрыша вылетел в Первую лигу, куда не заявился. Накануне "Заря" официально объявила имя нового главного тренера.

Читайте такжеНазарий Русин этим летом не перейдет в Шахтер
По теме
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1 подписал предварительный контракт с Полесьем – СМИ
yellow-arrow
Кроме Панасенко, Минай может подписать еще одного экс-игрока Металлиста
yellow-arrow
Минай оформил полноценный трансфер 29-летнего центрбека
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Владислав Бугай
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде