Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Заря может подписать экс-форварда Львова
Луганский клуб ищет усиление в линию атаки
Фото: ПФК Львів
Украинский нападающий Владислав Бугай может трудоустроиться в клубе УПЛ. В услугах футболиста заинтересована "Заря". Об этом сообщает Sport Arena.
Последним клубом 25-летнего форварда был "Львов", у него закончился контракт 30 июня. В сезоне-2022/23 Бугай принял участие в 29 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Львов" по итогам минувшего розыгрыша вылетел в Первую лигу, куда не заявился. Накануне "Заря" официально объявила имя нового главного тренера.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- На России заявили об атаке БПЛА, взрывы прогремели в Москве и Подмосковье
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО