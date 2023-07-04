Ярмоленко выбрал временный номер в Динамо

Футболисты "Динамо", которые вернулись из аренды - Сергей Булеца, Владимир Бражко и Кристиан Биловар, а также Андрей Ярмоленко, с которым был подписан двухлетний контракт, определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в ближайшее время.

Сергей Булеца выбрал номер 16, Владимир Бражко - 6, Кристиан Биловар - 40.

Андрей Ярмоленко временно будет выступать под номером 21, а окончательно он определится с цифрой на спине ближе к подаче заявочного списка на сезон.

Напомним, что за "бело-синих" Ярмоленко играл преимущественно под 10-м номером, который сейчас принадлежит Николаю Шапаренко. Также в столичном клубе он играл под 9-м и 70-м номерами.