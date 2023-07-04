Милевский – Ярмоленко: Рад, что ты вырос в неплохого мастера

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на возвращение Андрея Ярмоленко в киевский клуб. Он также поздравил молодежную команду с выходом в полуфинал Евро-2023.

"Рад, что ты вырос в неплохого мастера. До встречи, Андрей. Русик Ротань, вы там потихоньку, всем привет. Украина U-21 – сила", - написал Милевский в своем Instagram.

Напомним, Ярмоленко перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на два года. Команда Руслана Ротаня сыграет в 1/2 финала молодежного Евро сыграет с Испанией. Игра состоится 5 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.