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Сегодня Динамо проведет первый спарринг во время межсезонья - трансляция игры будет недоступна
Решение тренерского штаба киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" продолжает готовиться к старту нового сезона. В среду, 5 июля, подопечные Мирчи Луческу проведут первый товарищеский матч на летнем тренировочном сборе, который проходит в Австрии.
Соперником "бело-синих" станет "Динамо" Бухарест, которое по итогам прошлого сезона вернулось в высший румынский дивизион.
Спарринг между командами начнется в 18:00 по киевскому времени.
Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила, что по решению тренерского штаба киевлян, встреча против "Динамо" Бухарест не будет показана в прямом эфире. То же касается и второго спарринга - против австрийского "Вольфсбергера" (8 июля).
Накануне Мирча Луческу сообщил, что игра в большей степени будет носить тренировочный характер из-за отсутствия сборников. Напомним, что в расположение команды уже присоединились Сергей Сидорчук, Решат Рамадани и Андрей Ярмоленко.
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