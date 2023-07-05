Сегодня Динамо проведет первый спарринг во время межсезонья - трансляция игры будет недоступна

"Динамо" продолжает готовиться к старту нового сезона. В среду, 5 июля, подопечные Мирчи Луческу проведут первый товарищеский матч на летнем тренировочном сборе, который проходит в Австрии.

Соперником "бело-синих" станет "Динамо" Бухарест, которое по итогам прошлого сезона вернулось в высший румынский дивизион.

Спарринг между командами начнется в 18:00 по киевскому времени.

Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила, что по решению тренерского штаба киевлян, встреча против "Динамо" Бухарест не будет показана в прямом эфире. То же касается и второго спарринга - против австрийского "Вольфсбергера" (8 июля).

Накануне Мирча Луческу сообщил, что игра в большей степени будет носить тренировочный характер из-за отсутствия сборников. Напомним, что в расположение команды уже присоединились Сергей Сидорчук, Решат Рамадани и Андрей Ярмоленко.