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Бойко тепло попрощался с Динамо: кипер завершает свой переход в стан новичка УПЛ

Премьер-лига
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35-летний игрок написал прощальный пост для "бело-синих"

Бойко тепло попрощался с Динамо: кипер завершает свой переход в стан новичка УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер Денис Бойко попрощался с "Динамо". 35-летний футболист поблагодарил киевский клуб и болельщиков.

"Пришло время сказать до свидания родному клубу! Но только до свидания...

Я родился в Киеве, мой папа играл за "Динамо" Киев, я воспитывался на традициях и любви к этому, без преувеличения великому клубу, поэтому в моем сердце навсегда, большими буквами будет выгравировано имя "Динамо" Киев!

Я хотел бы искренне поблагодарить всех партнеров по команде и тренеров, с которыми я работал на протяжении этого периода! А также весь персонал клуба, который каждый день помогал мне на базе и за ее пределами!

Также я бесконечно благодарен президенту клуба за то, что он делал для меня на протяжении всей карьеры в "Динамо"!

Отдельная благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали нас как во времена побед, так и в трудные времена поражений! Вы наша сила!

Но самые главные слова благодарности и низкий поклон нашим Защитникам, которые защищают нашу страну от ср*ных орков! Благодаря вам сейчас мы можем заниматься любимым делом! Слава Украине!

P.S. Я навсегда болельщик киевского "Динамо!", - написал Бойко в своем Instagram.

В ближайшее время Бойко перейдет в "Полесье". СМИ писали, что условия личного контракта уже согласованы.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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