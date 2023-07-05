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Бойко тепло попрощался с Динамо: кипер завершает свой переход в стан новичка УПЛ
35-летний игрок написал прощальный пост для "бело-синих"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер Денис Бойко попрощался с "Динамо". 35-летний футболист поблагодарил киевский клуб и болельщиков.
"Пришло время сказать до свидания родному клубу! Но только до свидания...
Я родился в Киеве, мой папа играл за "Динамо" Киев, я воспитывался на традициях и любви к этому, без преувеличения великому клубу, поэтому в моем сердце навсегда, большими буквами будет выгравировано имя "Динамо" Киев!
Я хотел бы искренне поблагодарить всех партнеров по команде и тренеров, с которыми я работал на протяжении этого периода! А также весь персонал клуба, который каждый день помогал мне на базе и за ее пределами!
Также я бесконечно благодарен президенту клуба за то, что он делал для меня на протяжении всей карьеры в "Динамо"!
Отдельная благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали нас как во времена побед, так и в трудные времена поражений! Вы наша сила!
Но самые главные слова благодарности и низкий поклон нашим Защитникам, которые защищают нашу страну от ср*ных орков! Благодаря вам сейчас мы можем заниматься любимым делом! Слава Украине!
P.S. Я навсегда болельщик киевского "Динамо!", - написал Бойко в своем Instagram.
В ближайшее время Бойко перейдет в "Полесье". СМИ писали, что условия личного контракта уже согласованы.
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