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Опубликован календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24

Премьер-лига
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Первое Классическое состоится в 13-м туре

Опубликован календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская Премьер-лига опубликовала календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24. Базовый день проведения 1-го тура назначен на 29 июля.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся между собой в 13-м туре. Украинское Классическое ориентировочно пройдет 4 ноября. Номинальными хозяевами матча будут киевляне. Ожидается, что завершится первый круг играми 15-го тура 25 ноября.

Расписание 1-го тура

  • "Металлист 1925" – "Шахтер"
  • "Рух" – "Зоря"
  • "Динамо" – "Минай"
  • "Ворскла" – "Днепр-1"
  • "Александрия" – "Кривбасс"
  • "Оболонь" – "Колос"
  • "ЛНЗ" – "Черноморец"
  • "Верес" – "Полесье"

Полностью календарь игр первого круга УПЛ можно посмотреть здесь.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) УПЛ Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
05.07.2023 в 15:41
Навіщо Динамо вважати претендентом на нагороди? Воно вже давно середняк.
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