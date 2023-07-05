Опубликован календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24

Украинская Премьер-лига опубликовала календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24. Базовый день проведения 1-го тура назначен на 29 июля.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся между собой в 13-м туре. Украинское Классическое ориентировочно пройдет 4 ноября. Номинальными хозяевами матча будут киевляне. Ожидается, что завершится первый круг играми 15-го тура 25 ноября.

Расписание 1-го тура

"Металлист 1925" – "Шахтер"

"Рух" – "Зоря"

"Динамо" – "Минай"

"Ворскла" – "Днепр-1"

"Александрия" – "Кривбасс"

"Оболонь" – "Колос"

"ЛНЗ" – "Черноморец"

"Верес" – "Полесье"

Полностью календарь игр первого круга УПЛ можно посмотреть здесь.