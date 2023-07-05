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Опубликован календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24
Первое Классическое состоится в 13-м туре
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига опубликовала календарь первого круга чемпионата Украины-2023/24. Базовый день проведения 1-го тура назначен на 29 июля.
"Динамо" и "Шахтер" встретятся между собой в 13-м туре. Украинское Классическое ориентировочно пройдет 4 ноября. Номинальными хозяевами матча будут киевляне. Ожидается, что завершится первый круг играми 15-го тура 25 ноября.
Расписание 1-го тура
- "Металлист 1925" – "Шахтер"
- "Рух" – "Зоря"
- "Динамо" – "Минай"
- "Ворскла" – "Днепр-1"
- "Александрия" – "Кривбасс"
- "Оболонь" – "Колос"
- "ЛНЗ" – "Черноморец"
- "Верес" – "Полесье"
Полностью календарь игр первого круга УПЛ можно посмотреть здесь.
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