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Вернидуб-младший войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе, - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Виталий Вернидуб повесил бутсы на гвоздь

Вернидуб-младший войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе, - СМИ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник Виталий Вернидуб, который недавно завершил игровую карьеру, войдет в тренерский штаб своего отца в "Кривбассе", сообщает ТаТоТаке.

Напомним, что 35-летний центральный защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.

За эти годы Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: "Кривбасса", запорожского "Металлурга", "Зари" и азербайджанской "Габалы".

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ТаТоТаке

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