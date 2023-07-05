Вернидуб-младший войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе, - СМИ

Защитник Виталий Вернидуб, который недавно завершил игровую карьеру, войдет в тренерский штаб своего отца в "Кривбассе", сообщает ТаТоТаке.

Напомним, что 35-летний центральный защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.

За эти годы Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: "Кривбасса", запорожского "Металлурга", "Зари" и азербайджанской "Габалы".