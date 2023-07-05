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Вернидуб-младший войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе, - СМИ
Виталий Вернидуб повесил бутсы на гвоздь
Фото: ФК Кривбас
Защитник Виталий Вернидуб, который недавно завершил игровую карьеру, войдет в тренерский штаб своего отца в "Кривбассе", сообщает ТаТоТаке.
Напомним, что 35-летний центральный защитник решил
За эти годы Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: "Кривбасса", запорожского "Металлурга", "Зари" и азербайджанской "Габалы".
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Источник:ТаТоТаке
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