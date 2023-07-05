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Спарринг Динамо Киев - Динамо Бухарест. Известен стартовый состав киевлян

Премьер-лига
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Первый спарринг киевлян на летних сборах

Спарринг Динамо Киев - Динамо Бухарест. Известен стартовый состав киевлян

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 5 июня, киевское "Динамо" проведет свой первый спарринг на сборах в Австрии.

Поединок начнется в 18:00.

Известен состав киевлян на этот поединок:

"Динамо" (Киев): Моргун, Дубинчак, Боль, Попов, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Царенко, Леднев, Волошин, Горбач

Запасные: Бущан, Кабаев, Шепелев, Яцык, Малыш, Дячук, Диалло, Биловар, Игнатенко, Бенито

Напомним, что видеотрансляция матча не запланирована.

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В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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