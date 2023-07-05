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Спарринг Динамо Киев - Динамо Бухарест. Известен стартовый состав киевлян
Первый спарринг киевлян на летних сборах
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 5 июня,
Поединок начнется в 18:00.
Известен состав киевлян на этот поединок:
"Динамо" (Киев): Моргун, Дубинчак, Боль, Попов, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Царенко, Леднев, Волошин, Горбач
Запасные: Бущан, Кабаев, Шепелев, Яцык, Малыш, Дячук, Диалло, Биловар, Игнатенко, Бенито
Напомним, что видеотрансляция матча не запланирована.
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