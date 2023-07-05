Динамо в спаррингу переиграло одноклубников из Бухареста

На сборах в Австрии "Динамо" (Киев) запланировало пять спаррингов, первый из которых состоялся сегодня, пятого июля. По решению тренерского штаба этот матч прошел без видеотрансляции – за "закрытой дверью". Так что мы можем только констатировать факты.

В первом тайме киевляне отличились дважды усилиями Волошина и Царенко. "Динамо" (Бухарест) до перерыва также забило свой гол, но все равно отставало в счете. Во второй 45-минутке футбол был тоже результативен: к голу Дубинчака добавился точный удар Кабаева, которому обычно не хватает эффективности.

Как итог – победа киевлян 4:1.

Контрольный матч. 05.07.2023

"Динамо" (Киев) – "Динамо" (Бухарест) 4:1

Голы: Волошин 10, Царенко, 18, Дубинчак 67, Кабаев 73

Стартовый состав "Динамо" (Киев) : Моргун, Дубинчак, Попов, Боль, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Царенко, Леднев, Волошин, Горбач