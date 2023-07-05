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Динамо в спаррингу переиграло одноклубников из Бухареста
Матч за закрытыми дверьми
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
На сборах в Австрии "Динамо" (Киев) запланировало пять спаррингов, первый из которых состоялся сегодня, пятого июля. По решению тренерского штаба этот матч прошел без видеотрансляции – за "закрытой дверью". Так что мы можем только констатировать факты.
В первом тайме киевляне отличились дважды усилиями Волошина и Царенко. "Динамо" (Бухарест) до перерыва также забило свой гол, но все равно отставало в счете. Во второй 45-минутке футбол был тоже результативен: к голу Дубинчака добавился точный удар Кабаева, которому обычно не хватает эффективности.
Как итог – победа киевлян 4:1.
Контрольный матч. 05.07.2023
"Динамо" (Киев) – "Динамо" (Бухарест) 4:1
Голы: Волошин 10, Царенко, 18, Дубинчак 67, Кабаев 73
Стартовый состав "Динамо" (Киев): Моргун, Дубинчак, Попов, Боль, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Царенко, Леднев, Волошин, Горбач
Запасные "Динамо" (Киев): Бущан, Кабаев, Шепелев, Яцик, Малыш, Дячук, Диалло, Биловар, Игнатенко, Бенито
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