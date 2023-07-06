Новичок УПЛ объявил о подписании опытного экс-вратаря Динамо

"Полесье" на своем официальном сайте объявил о подписании опытного голкипера Дениса Бойко.

35-летний вратарь подписал соглашение сроком на 1 год.

Этим летом Бойко покинул "Динамо" в статусе свободного агента. 30 июня у футболиста с киевлянами закончился контракт.

Бойко выступал за "бело-синих" с 2005 по 2014 и с 2018 года. За это время он провел за первую команду 108 матчей во всех турнирах, стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.Всего вратарь сыграл в составе бело-синих 108 матчей во всех турнирах, в 51 поединке Денис отыграл "на ноль".

Помимо "Динамо", Бойко также играл за "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", испанскую "Малагу" и турецкий "Бешикташ". В составе сборной Украины он провел семь матчей.