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Новичок УПЛ объявил о подписании опытного экс-вратаря Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Бойко поиграет еще в УПЛ

Новичок УПЛ объявил о подписании опытного экс-вратаря Динамо

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" на своем официальном сайте объявил о подписании опытного голкипера Дениса Бойко.

35-летний вратарь подписал соглашение сроком на 1 год.

Этим летом Бойко покинул "Динамо" в статусе свободного агента. 30 июня у футболиста с киевлянами закончился контракт.

Бойко выступал за "бело-синих" с 2005 по 2014 и с 2018 года. За это время он провел за первую команду 108 матчей во всех турнирах, стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.Всего вратарь сыграл в составе бело-синих 108 матчей во всех турнирах, в 51 поединке Денис отыграл "на ноль".

Помимо "Динамо", Бойко также играл за "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", испанскую "Малагу" и турецкий "Бешикташ". В составе сборной Украины он провел семь матчей.

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В статье: Денис Бойко Полесье (Житомир)
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Источник:
polissyafc.com

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