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Директор Полесья: Бойко имеет за своими плечами немалый опыт выступлений
Опытный вратарь пополнил ряды новичка УПЛ
Фото: ФК Полісся
Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал подписание голкипера Дениса Бойко.
"Футбольный клуб "Полесье" действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно - баланс между опытом и молодостью.
Денис Бойко - это игрок, который имеет за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне.
Мы рады приветствовать такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба", - цитирует Загурского официальный сайт клуба.
35-летний Бойко подписал годичный контракт с житомирским клубом.
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