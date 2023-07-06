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Директор Полесья: Бойко имеет за своими плечами немалый опыт выступлений

Премьер-лига
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Опытный вратарь пополнил ряды новичка УПЛ

Директор Полесья: Бойко имеет за своими плечами немалый опыт выступлений

Фото: ФК Полісся

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Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал подписание голкипера Дениса Бойко.

"Футбольный клуб "Полесье" действует в том стратегическом направлении, которое определил президент клуба Геннадий Буткевич, а именно - баланс между опытом и молодостью.

Денис Бойко - это игрок, который имеет за своими плечами немалый опыт выступлений на самом высоком уровне.

Мы рады приветствовать такого опытного игрока в нашей команде и убеждены, что работа Дениса Бойко принесет свои плоды для житомирского клуба", - цитирует Загурского официальный сайт клуба.

35-летний Бойко подписал годичный контракт с житомирским клубом.

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В статье: Денис Бойко Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
polissyafc.com

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