СМИ: Александрия подписала трех игроков. Один из них канадский украинец

" Александрия " подписала контракты с тремя новичками.

Как сообщает "ТаТоТаке", в своей селекции клуб обращает внимание на футболистов, которые знакомы Руслану Ротаню или его помощникам.

Ну а к команде присоединились экс-вингер "Миная" Антон Байдал, бывший хавбек запорожского "Металлурга" Александр Снижко и канадский нападающий украинского происхождения Арамис Кузин, который в свое время выступал за "Оболонь" и "Днепр-1".

Кроме того, александрийцы близки к подписанию полузащитника "Генчлербирлиги" Александра Беляева. Ранее этот игрок был в шортлисте Патрика ван Леувена в "Заре", но теперь, скорее всего, перейдет в "Александрию".

Последние полгода Беляев отыграл за ФК "Львов", в составе которого в прошлом сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.