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СМИ: Александрия подписала трех игроков. Один из них канадский украинец
Арамис Кузин возвращается в Украину
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
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Как сообщает "ТаТоТаке", в своей селекции клуб обращает внимание на футболистов, которые знакомы Руслану Ротаню или его помощникам.
Ну а к команде присоединились экс-вингер "Миная" Антон Байдал, бывший хавбек запорожского "Металлурга" Александр Снижко и канадский нападающий украинского происхождения Арамис Кузин, который в свое время выступал за "Оболонь" и "Днепр-1".
Кроме того, александрийцы близки к подписанию полузащитника "Генчлербирлиги" Александра Беляева. Ранее этот игрок был в шортлисте Патрика ван Леувена в "Заре", но теперь, скорее всего, перейдет в "Александрию".
Последние полгода Беляев отыграл за ФК "Львов", в составе которого в прошлом сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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