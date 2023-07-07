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СМИ: Александрия подписала трех игроков. Один из них канадский украинец

Премьер-лига
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Арамис Кузин возвращается в Украину

СМИ: Александрия подписала трех игроков. Один из них канадский украинец

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

"Александрия" подписала контракты с тремя новичками.

Как сообщает "ТаТоТаке", в своей селекции клуб обращает внимание на футболистов, которые знакомы Руслану Ротаню или его помощникам.

Ну а к команде присоединились экс-вингер "Миная" Антон Байдал, бывший хавбек запорожского "Металлурга" Александр Снижко и канадский нападающий украинского происхождения Арамис Кузин, который в свое время выступал за "Оболонь" и "Днепр-1".

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Кроме того, александрийцы близки к подписанию полузащитника "Генчлербирлиги" Александра Беляева. Ранее этот игрок был в шортлисте Патрика ван Леувена в "Заре", но теперь, скорее всего, перейдет в "Александрию".

Последние полгода Беляев отыграл за ФК "Львов", в составе которого в прошлом сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: ФК Александрия Александр Снижко Арамис Кузин Александр Беляев Антон Байдал
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Источник:
ТаТоТаке

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