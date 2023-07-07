Хавбек Динамо не хочет оставаться в клубе

Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца не видит себя в киевском клубе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, наставник киевлян Мирча Луческу раньше никогда хавбеку особо не доверял. Игрок понимает, что ситуация вряд ли изменится в новом сезоне.

Вероятнее всего, 24-летний футболист будет рассматривать варианты за границей.

Прошлый сезон Булеца провел на правах аренды в "Заре". На его счету 7 голов и 9 результативных передач в 28 матчах за луганский клуб. Отметим, что сейчас Сергей находится вместе "Динамо" на летнем сборе в Австрии.