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Ворскла попрощалась с Василием Кравцом

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник покидает полтавский клуб

Ворскла попрощалась с Василием Кравцом

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Ворскла" попрощалась со своим основном защитником Василием Кравцом.

Пресс-служба выложила в Инстаграм пост следующего характера без каких-либо пояснений.

Ранее была информация, что игроком активно интересуется "Днепр-1".

Напомним, что контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника.

Кравец провел в минувшем сезоне за "Ворсклу" 25 поединков (три гола, три ассиста). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Василий Кравец
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Комментарии (1)
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Не чесний президент (Полтава)
07.07.2023 в 17:20
"Попрощалася") Хай живе і пасеця!
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