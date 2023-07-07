Ворскла попрощалась с Василием Кравцом

" Ворскла " попрощалась со своим основном защитником Василием Кравцом.

Пресс-служба выложила в Инстаграм пост следующего характера без каких-либо пояснений.

Ранее была информация, что игроком активно интересуется "Днепр-1".

Напомним, что контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника.

Кравец провел в минувшем сезоне за "Ворсклу" 25 поединков (три гола, три ассиста). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.