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Ворскла попрощалась с Василием Кравцом
Защитник покидает полтавский клуб
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
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Пресс-служба выложила в Инстаграм пост следующего характера без каких-либо пояснений.
Ранее была информация, что игроком активно интересуется "Днепр-1".
Напомним, что контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника.
Кравец провел в минувшем сезоне за "Ворсклу" 25 поединков (три гола, три ассиста). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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