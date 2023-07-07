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Черноморец подписал двух хавбеков - словенца и украинца

Премьер-лига
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Бойчук и Шпорн стали "моряками"

Черноморец подписал двух хавбеков - словенца и украинца

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании двух игроков – словенского хавбека Йона Шпорна и украинского атакующего хавбека Богдана Бойчука.

Условия соглашений клуб не дает.

В прошлом сезоне 26-летний Шпорн выступал за словенский "Целе", за который провел 14 матчей без результативных действий, а летом покинул команду на правах свободного агента. Ранее также выступал за "Драву", "Муру", "Хорн".

27-летний Бойчук в прошлом сезоне провел 20 матчей в УПЛ за "Рух" и "Металлист". В его активе 2 гола и 2 ассиста. Богдан- воспитанник академии донецкого "Олимпика", также есть опыт выступлений в чемпионате Молдовы.

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В статье: Черноморец (Одесса) Богдан Бойчук
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