Черноморец подписал двух хавбеков - словенца и украинца

Одесский " Черноморец " официально объявил о подписании двух игроков – словенского хавбека Йона Шпорна и украинского атакующего хавбека Богдана Бойчука.

Условия соглашений клуб не дает.

В прошлом сезоне 26-летний Шпорн выступал за словенский "Целе", за который провел 14 матчей без результативных действий, а летом покинул команду на правах свободного агента. Ранее также выступал за "Драву", "Муру", "Хорн".

27-летний Бойчук в прошлом сезоне провел 20 матчей в УПЛ за "Рух" и "Металлист". В его активе 2 гола и 2 ассиста. Богдан- воспитанник академии донецкого "Олимпика", также есть опыт выступлений в чемпионате Молдовы.