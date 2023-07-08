Сегодня Шахтер и Динамо сыграют спарринги

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой стартовый матч на сборах в Нидерландах в рамках подготовки к новому сезону. Соперником чемпиона Украины станет четвертая команда нидерландской Эредивизи, "АЗ". Эта игра станет первой для Патрика ван Леувена в качестве главного тренера "горняков", хотя она все еще будет не официальной.

Начало матча "Шахтер" - "АЗ" запланировано на 15:30. Прямую трансляцию "Шахтер" запланировал на своем Youtube-канале, плеер с видео трансляцией также будет на сайте UA-Футбол. Также наш сайт проведет текстовый онлайн встречи.

"Динамо" сегодня ожидает контрольный матч с австрийским "Вольфсбергером", который в прошлом сезоне финишировал во второй половине таблицы местной Бундеслиги. Эта игра будет для киевлян уже второй на австрийском сборе: ранее команда Мирчи Луческу встречалась с бухарестским "Динамо" и уверенно выиграла 4:1.

Игра между "Динамо" и "Вольфсбергером" стартует в 18:30 по Киеву. "Динамо" отмечает, что трансляции двух первых контрольных матчей не запланированы. То есть, поединок против австрийцев в интернете или на ТВ увидеть нельзя будет. Следить за ключевыми событиями во встрече вы сможете в онлайне в Матч-центре UA-Футбол.

Также свои товарищеские игры сегодня проведут другие клубы УПЛ. Все результаты матчей в режиме live в Матч-центре UA-Футбол .

15:00 "Металлист 1925" - "Верес"

16:00 "Заря" - "Сталь" Мелец

17:00 "Черноморец" – "ЛНЗ"

17:00 "Полесье" - "Рапид"