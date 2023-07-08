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Динамо объявило состав на матч с Вольфсбергером
Товарищеский матч начнется в скором времени
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Динамо" объявил состав на товарищеский поединок против "Вольфсбергера".
- Моргун
- Дубинчак
- Бол
- Дячук
- Малыш
- Яцык
- Шапаренко
- Рамадани
- Леднев
- Кабаев
- Царенко
"Динамо" сыграет свой следующий поединок против "Янг Бойз" 12-го июля.
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