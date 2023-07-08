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Динамо объявило состав на матч с Вольфсбергером

Премьер-лига
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Товарищеский матч начнется в скором времени

Динамо объявило состав на матч с Вольфсбергером

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" объявил состав на товарищеский поединок против "Вольфсбергера".

  • Моргун
  • Дубинчак
  • Бол
  • Дячук
  • Малыш
  • Яцык
  • Шапаренко
  • Рамадани
  • Леднев
  • Кабаев
  • Царенко

"Динамо" сыграет свой следующий поединок против "Янг Бойз" 12-го июля.

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В статье: Динамо (Киев) Вольфсбергер
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