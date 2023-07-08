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ВИДЕО, как Ярмоленко забил свой первый гол после возвращения в Динамо
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Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Андрей Ярмоленко забил свой первый гол после возвращения в Динамо Киев. Нападающий поразил ворота "Вольфсбергера" в товарищеском матче.
Андрей забил на 87-ой минуте поединка. Это первый гол Ярмоленко после возвращения в "Динамо" из "Аль-Айна".
"Динамо" обыграло "Вольфсбергер" со счетом 8:0. Голы забивали Бенито, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Следующий матч "киевляне" сыграют с "Янг Бойз" 12-го июля.
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