ВИДЕО, как Ярмоленко забил свой первый гол после возвращения в Динамо

Андрей Ярмоленко забил свой первый гол после возвращения в Динамо Киев. Нападающий поразил ворота "Вольфсбергера" в товарищеском матче.

Андрей забил на 87-ой минуте поединка. Это первый гол Ярмоленко после возвращения в "Динамо" из "Аль-Айна".

"Динамо" обыграло "Вольфсбергер" со счетом 8:0. Голы забивали Бенито, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Следующий матч "киевляне" сыграют с "Янг Бойз" 12-го июля.