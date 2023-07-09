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Из-за безопасности. Агенты легионера Динамо обратились в клуб с просьбой отпустить игрока

Премьер-лига
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Им уже заинтересованы зарубежные клубы

Из-за безопасности. Агенты легионера Динамо обратились в клуб с просьбой отпустить игрока

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк принял решение не играть за киевлян в следующем сезоне. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".

Нидерландец не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности. Однако на него не распространяется правило FIFA, ведь он заключил контракт с киевлянами после начала полномасштабного вторжения. Таким образом, представителям Лонвейка остается только договариваться с руководством “бело-синих”.

Агенты 23-летнего футболиста обратились в столичный клуб с инициативой сотрудничества. Они хотят, чтобы полузащитника отпустили из клуба на арендных условиях.

По данным источника, у Лонвейка уже есть варианты продолжения карьеры. Интерес к полузащитнику проявляют два клуба из Нидерландского и один – с датского чемпионата.

Текущий контракт полузащитник действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Лонвейка в один миллион евро.

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В статье: Динамо (Киев) Джастин Лонвейк
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Источник:
Динамо Київ Inside

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