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Transfermarkt указал цену, которую Полесье заплатило за вингера Монпелье

Премьер-лига
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Новичок УПЛ подписал африканского игрока

Transfermarkt указал цену, которую Полесье заплатило за вингера Монпелье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вчера, 9 июля, "Полесье" официально объявило о подписании конголезского полузащитника "Монпелье" Бени Макуана.

Клубы не стали раскрывать финансовые условия сделки, однако сумма трансфера стала известна благодаря Transfermarkt. Так, по данным авторитетного портала, житомиряне заплатили за 20-летнего полузащитника 250 тысяч евро.

Интересно, что сам Transfermarkt оценивает конголезского игрока в 600 тысяч евро.

Напомним, Макуана заключил трехлетний контракт с "Полесьем".

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В статье: Монпелье Полесье (Житомир)
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Источник:
Transfermarkt

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