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Transfermarkt указал цену, которую Полесье заплатило за вингера Монпелье
Новичок УПЛ подписал африканского игрока
Фото: ФК Полісся
Вчера, 9 июля, "Полесье" официально объявило о подписании конголезского полузащитника "Монпелье" Бени Макуана.
Клубы не стали раскрывать финансовые условия сделки, однако сумма трансфера стала известна благодаря Transfermarkt. Так, по данным авторитетного портала, житомиряне заплатили за 20-летнего полузащитника 250 тысяч евро.
Интересно, что сам Transfermarkt оценивает конголезского игрока в 600 тысяч евро.
Напомним, Макуана заключил трехлетний контракт с "Полесьем".
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