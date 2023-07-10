Transfermarkt указал цену, которую Полесье заплатило за вингера Монпелье

Вчера, 9 июля, "Полесье" официально объявило о подписании конголезского полузащитника "Монпелье" Бени Макуана.

Клубы не стали раскрывать финансовые условия сделки, однако сумма трансфера стала известна благодаря Transfermarkt. Так, по данным авторитетного портала, житомиряне заплатили за 20-летнего полузащитника 250 тысяч евро.

Интересно, что сам Transfermarkt оценивает конголезского игрока в 600 тысяч евро.

Напомним, Макуана заключил трехлетний контракт с "Полесьем".