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Соломон попрощался с Шахтером: Вместе мы создали замечательные воспоминания

Премьер-лига
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23-летний игрок продолжит карьеру в "Тоттенхэме"

Соломон попрощался с Шахтером: Вместе мы создали замечательные воспоминания

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Израильский вингер Манор Соломон попрощался с донецким "Шахтером".

"Хотя я уже давно не играл за "Шахтер", сегодня пришло время прощаться. Большая благодарность клубу, моим партнерам по команде и болельщикам. Вместе мы создали замечательные воспоминания!

Желаю всего наилучшего "Шахтеру" и всем в Украине", - написал Манор, прикрепив видеонарезку лучших моментов в футболке дончан.

Накануне официально стало известно, что Манор стал игроком лондонского "Тоттенхэма". Трансфер 23-летнего вингера в стан "шпор" произошел на правах свободного агента, хотя его контракт с "горнякам" действовал до конца 2023 года.

Соломон выступал за "Шахтер" с января 2019 года. С тех пор он сыграл 106 матчей, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. Минувший сезон он провел в аренде в "Фулхэме". На его счету 5 голов в 24 поединках.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
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