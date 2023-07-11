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Соломон попрощался с Шахтером: Вместе мы создали замечательные воспоминания
23-летний игрок продолжит карьеру в "Тоттенхэме"
Фото: Александр Приходько
Израильский вингер Манор Соломон попрощался с донецким "Шахтером".
"Хотя я уже давно не играл за "Шахтер", сегодня пришло время прощаться. Большая благодарность клубу, моим партнерам по команде и болельщикам. Вместе мы создали замечательные воспоминания!
Желаю всего наилучшего "Шахтеру" и всем в Украине", - написал Манор, прикрепив видеонарезку лучших моментов в футболке дончан.
Накануне официально стало известно, что Манор стал игроком лондонского "Тоттенхэма". Трансфер 23-летнего вингера в стан "шпор" произошел на правах свободного агента, хотя его контракт с "горнякам" действовал до конца 2023 года.
Соломон выступал за "Шахтер" с января 2019 года. С тех пор он сыграл 106 матчей, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. Минувший сезон он провел в аренде в "Фулхэме". На его счету 5 голов в 24 поединках.
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