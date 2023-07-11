Буряк: До 1973 года, пока Лобановский не пришел в Динамо, это была пьющая команда

Экс-игрок " Динамо " Леонид Буряк рассказал о том, как игроки команды в 70-х годах нарушали режим.

- Многие нарушали режим в "Динамо"?

- То, что было до нас - это была пьющая команда. До 1973 года, пока Лобановский не пришел. Здесь и Виктор Серебряников может рассказать, и Володя Мунтян, и Андрей Андреевич (бывший тренер "Динамо" в 1972-1973 годах - прим.). Все эти люди были достаточно пьющие.

А тогда уже были такие тренировки, когда ты думал: "Выпить или нет?". Потому что на следующий день умирать надо. Опять-таки, это человеческое здоровье. Знаю некоторых, не буду говорить фамилии.

Если Лобановский догадывался, что человек не совсем свежий пришел, то ставит бежать тест. Надо пробежать за минуту, а тот пробегает за полторы, и Лобановский говорит: "Собирай вещи, до свидания. Все, закончили". Это было. Не хочу об этом говорить, но так было, - рассказал Буряк.

Напомним, что Леонид Буряк пришел в "Динамо" в 1973 году, когда команду возглавил Валерий Васильевич Лобановский.