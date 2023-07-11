Официально: Кендзера вернулся в аренду в ПАОК

29-летний защитник " Динамо " Томаш Кендзера, который вторую половину сезона 2022/23 провел в ПАОКе, вернулся в аренду в греческий клуб.

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение рассчитано на год – до лета 2024 года.

Интересно, что именно год остался у игрока по контракту с киевским клубом.

Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.