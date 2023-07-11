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Официально: Кендзера вернулся в аренду в ПАОК

Премьер-лига
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У поляка остался год по контракту с Динамо, который он проведет в Греции

Официально: Кендзера вернулся в аренду в ПАОК

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

29-летний защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую половину сезона 2022/23 провел в ПАОКе, вернулся в аренду в греческий клуб.

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение рассчитано на год – до лета 2024 года.

Интересно, что именно год остался у игрока по контракту с киевским клубом.

Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо

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