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Официально: Кендзера вернулся в аренду в ПАОК
У поляка остался год по контракту с Динамо, который он проведет в Греции
Фото: fcdynamo.kiev.ua
29-летний защитник "
Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение рассчитано на год – до лета 2024 года.
Интересно, что именно год остался у игрока по контракту с киевским клубом.
Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.
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Источник:ФК Динамо
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