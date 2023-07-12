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Уже нашел себе новый клуб. Марлон не вернется в Шахтер этим летом
Бразилец будет играть на родине
shakhtar.com
Центральный защитник "Шахтера" Марлон не вернется в Украину. 27-летний бразилец продолжит карьеру в родном для него "Флуминенсе", сообщает Globoesporte.
Накануне он посетил тренировочную базу клуба, где встретился с руководством "трёхцветных" и согласовал условия трудового договора. Согласно данным источника, соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.
Марлон уже играл за "Флуминенсе" в 2014 году.
Ранее сообщалось, что центрбек не хочется возвращаться в Украину, и готов снова воспользоваться правилом ФИФА, продлив приостановку контракта с "горняками" еще на год.
В минувшем сезоне Марлон выступал за "Монцу", в составе которой сыграл 30 матчей. Также напомним, что контракт защитника с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.
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