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Уже нашел себе новый клуб. Марлон не вернется в Шахтер этим летом

Премьер-лига
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Бразилец будет играть на родине

Уже нашел себе новый клуб. Марлон не вернется в Шахтер этим летом

shakhtar.com

Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Марлон не вернется в Украину. 27-летний бразилец продолжит карьеру в родном для него "Флуминенсе", сообщает Globoesporte.

Накануне он посетил тренировочную базу клуба, где встретился с руководством "трёхцветных" и согласовал условия трудового договора. Согласно данным источника, соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Марлон уже играл за "Флуминенсе" в 2014 году.

Ранее сообщалось, что центрбек не хочется возвращаться в Украину, и готов снова воспользоваться правилом ФИФА, продлив приостановку контракта с "горняками" еще на год.

В минувшем сезоне Марлон выступал за "Монцу", в составе которой сыграл 30 матчей. Также напомним, что контракт защитника с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Бразилия) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Марлон
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Источник:
Globoesporte

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