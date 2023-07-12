Уже нашел себе новый клуб. Марлон не вернется в Шахтер этим летом

Центральный защитник "Шахтера" Марлон не вернется в Украину. 27-летний бразилец продолжит карьеру в родном для него "Флуминенсе", сообщает Globoesporte.

Накануне он посетил тренировочную базу клуба, где встретился с руководством "трёхцветных" и согласовал условия трудового договора. Согласно данным источника, соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Марлон уже играл за "Флуминенсе" в 2014 году.

Ранее сообщалось, что центрбек не хочется возвращаться в Украину, и готов снова воспользоваться правилом ФИФА, продлив приостановку контракта с "горняками" еще на год.

В минувшем сезоне Марлон выступал за "Монцу", в составе которой сыграл 30 матчей. Также напомним, что контракт защитника с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.