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Минай подписал очередного опытного хавбека из Металлиста
Андрей Ралюченко - игрок Минай
instagram.com/minaj_footballclub
"
Соглашение с игроком рассчитано на два года.
В своей новой команде Ралюченко будет выступать под 6 номером.
Предыдущим клубом Ралюченко был "Металлист". В прошлом сезоне хавбек сыграл в 27 матчах и отдал одну результативную передачу в игре против "Шахтера".
Напомним, что на днях "Минай" также подписал
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Источник:Інстаграм Миная
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