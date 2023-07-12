Минай подписал очередного опытного хавбека из Металлиста

" Минай " подписал контракт с 28-летним хавбеком Андреем Ралюченко, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

В своей новой команде Ралюченко будет выступать под 6 номером.

Предыдущим клубом Ралюченко был "Металлист". В прошлом сезоне хавбек сыграл в 27 матчах и отдал одну результативную передачу в игре против "Шахтера".