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Минай подписал очередного опытного хавбека из Металлиста

Премьер-лига
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Андрей Ралюченко - игрок Минай

Минай подписал очередного опытного хавбека из Металлиста

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" подписал контракт с 28-летним хавбеком Андреем Ралюченко, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

В своей новой команде Ралюченко будет выступать под 6 номером.

Предыдущим клубом Ралюченко был "Металлист". В прошлом сезоне хавбек сыграл в 27 матчах и отдал одну результативную передачу в игре против "Шахтера".

Напомним, что на днях "Минай" также подписал хавбека Сергея Панасенко из "Металлиста".

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В статье: ФК Минай Сергей Ралюченко Металлист (Харьков)
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Источник:
Інстаграм Миная

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