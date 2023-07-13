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Черноморец продлил контракт с капитаном команды
Хавбек имел предложения от ведущих украинских клубов
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" объявил о продлении контракта с полузащитником Ильей Путрей.
Капитан "моряков" подписал новое соглашение с клубом до конца следующего сезона.
Путря выступает за "Черноморец" с осени 2020 года. В прошлой кампании 25-летний хавбек провел 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Пресс-служба одесситов добавила, что Путря остался в команде, несмотря на "несколько интересных предложений от ведущих украинских клубов".
Ранее нападающий "Черноморца" подписал полноценный контракт с "Оболонью".
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