Черноморец продлил контракт с капитаном команды

"Черноморец" объявил о продлении контракта с полузащитником Ильей Путрей.

Капитан "моряков" подписал новое соглашение с клубом до конца следующего сезона.

Путря выступает за "Черноморец" с осени 2020 года. В прошлой кампании 25-летний хавбек провел 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Пресс-служба одесситов добавила, что Путря остался в команде, несмотря на "несколько интересных предложений от ведущих украинских клубов".

Ранее нападающий "Черноморца" подписал полноценный контракт с "Оболонью".