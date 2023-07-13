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Черноморец продлил контракт с капитаном команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек имел предложения от ведущих украинских клубов

Черноморец продлил контракт с капитаном команды

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" объявил о продлении контракта с полузащитником Ильей Путрей.

Капитан "моряков" подписал новое соглашение с клубом до конца следующего сезона.

Путря выступает за "Черноморец" с осени 2020 года. В прошлой кампании 25-летний хавбек провел 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Пресс-служба одесситов добавила, что Путря остался в команде, несмотря на "несколько интересных предложений от ведущих украинских клубов".

Ранее нападающий "Черноморца" подписал полноценный контракт с "Оболонью".

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В статье: Черноморец (Одесса) Илья Путря
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.07.2023 в 11:04
в ЧО нет нападающих--Штогрин это полный 0
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