Рух во втором спарринге дня проиграл Днепру-1. Довбик сделал дубль

В четверг, 13 июля, "Рух" запланировал сразу два спарринга. В утреннем поединке львовяне обыграли "Минай" (1:0), а вечером разгромно уступили "Днепру-1".

Команды начали на встречных курсах, однако к середине первого тайма днепряне постепенно перехватили инициативу и на 32-й минуте открыли счет (Мирошниченко после углового).

А вот после перерыва инициатива фактически полностью принадлежала "Днепру-1", еще и Довбик разыгрался, который забил дважды за 6 минут.

Окончательный счет на 88-й минуте установил Когут. 4:0, уверенная победа команды Кучера.

Днепр-1 – Рух 4:0

Голы: Мирошниченко (32), Довбик (52,58), Когут (88).

"Днепр-1": 12. Кинарейкин (Крапивцов, 69). 30. Портной (27.Горбунов,46) 5.Сарапий (кап). 3.Адамюк, 11.Мирошниченко (4.Пасич,69), 18.Бабенко (34.Танчик,69), 22.Рубчинский (25.Когут,69), 9.Гуцуляк (17.Гаджиев,69), 23. Бланко, 10. Третьяков (6. Горин, 46), 7. Довбик (19. Кивинда, 69).

"Рух": 32. Ледвий, 93. Роман, 29. Дидык, 92. Слюбик (71. Бойко, 78) 73. Лях, 99. Рунич, 63. Сапуга, 9.Квасница (5.Касарда,74), 30.Таллес, 7.Климчук.